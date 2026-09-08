भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान खुद उड़ाते थे विमान, पोलो में भी थे माहिर, जाने उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से

हमीदुल्लाह खान एक अच्छे पायलट के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में फेमस थे। उनके पास प्लेन उड़ाने का कमर्शियल लाइसेंस भी था। उन्होंने साल 1944 में पायलट की ट्रेनिंग पूरी की और इसी साल आधिकारिक कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया था। इसके बाद वो खुद अपना निजी विमान उड़ाते थे। इतिहास के जानकारों की मानें तो उनके पास खुद का 3 या 4 सीटर निजी विमान था। वे अपने इस विमान को भोपाल से अपने निजी फार्म हाउस यानी चिकलोद (चिकलोद कोठी) के बीच उड़ाते थे। उन्होंने चिकलोद स्थित उनके फार्म हाउस परिसर में ही एक छोटा रनवे भी बनाया हुआ था, जहां वे अपना विमान को उतारा करते थे। विमान चलाने के अलावा, वे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और इटली के खिलाफ मोर्चों पर भी सक्रिय रूप से शामिल रहे थे।