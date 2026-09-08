योगी की पुलिस से डरे एमपी के अधिकारी, जीतू पटवारी ने दी सबूत पेश करने की चुनौती

Jitu Patwari : एमपी के सागर जिले के बंडा में मिलावटी शराब की सप्लाई संबंधी बयान पर योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस ने आपत्ति जताई है। शराब कांड में मौतों के बाद सागर पुलिस ने ललितपुर से सप्लाई किए जाने का दावा किया था। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक कालो सिंह ने इसे भ्रामक बताया। उन्होंने यह भी कहा कि सागर पुलिस के पास यदि कोई तथ्य या साक्ष्य हैं तो हमें दिए जाएं। इससे वास्तविकता स्पष्ट हो जाएगी। ललितपुर पुलिस की आपत्ति के बाद एमपी के अधिकारी बैकफुट पर आ गए। अब कहा जा रहा है कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच में मामला साफ हो जाएगा। मामले में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी पुलिस को घेरा। उन्होंने कहा कि सागर पुलिस मामले में भ्रम फैलाकर अक्षम्य अपराध कर रही है।