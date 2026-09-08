एमपी में हेल्थ सेक्टर में होगा बड़ा इंवेस्टमेंट, सीएम मोहन यादव की ब्यूमर्क चेयरमेन से चर्चा

AIM Congress : मध्यप्रदेश में हेल्थ सेक्टर में बड़ा इंवेस्टमेंट होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुबई में ब्यूमर्क कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ सिद्धार्थ बालाचंद्रन से वन-टू-वन मीटिंग की। एआईएम कांग्रेस-2026 के तीसरे दिन 8 सितंबर को ताज दुबई में यह मुलाकात हुई। ब्यूमर्क चेयरमेन और सीएम डॉ. मोहन यादव के बीच एमपी में हेल्थ केयर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी सहित कई अन्य सेक्टर में निवेश को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने बालाचंद्रन को ग्लोबल इंवेस्टर समिट (GIS)-2027 में आने का निमंत्रण भी दिया। सीएम मोहन यादव ने DP World के CEO रिजवान सूमार से भी वन-टू-वन मीटिंग की। उनसे मध्यप्रदेश में लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में निवेश को लेकर चर्चा की।