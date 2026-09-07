बड़ा सवाल: MP के कई जिलों में धड़ल्ले से क्यों बिक रही अवैध शराब?

सीहोर जिले के भैरूंदा और रेहटी क्षेत्रों में नर्मदा नदी किनारे और आसपास के गांवों में अवैध देशी व कच्ची शराब बनाकर बेचने का कारोबार सबसे अधिक होता है। यदि ठीक से जांच होती है तो बुदनी के 15 ही वार्डों में यह गोरखधंधा नजर आ जाएगा। भोपाल-इंदौर हाईवे पर फंदा टोल टैक्स से मेहतवाड़ा सरहदी घाटी के 80 किमी के दायरे में संचालित हो रहे कई होटल, ढाबों पर भी अवैध शराब धड़ल्ले से बिक रही है। जिले में 71 लाइसेंसी शराब दुकानें हैं, जिन्हें 29 समूहों में विभाजित किया गया है। इन दुकानों का 315 करोड़ रुपए में ठेका हुआ है। जिला आबकारी अधिकारी दीप राठौर से उनका पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। आबकारी विभाग सीहोर के उपनिरीक्षक माधव कुंडल कहते हैं कि हाल ही में भैरूंदा क्षेत्र में कार्रवाई कर महुआ लाहन और उससे निर्मित हाथ भट्टी से बनी अवैध शराब जब्त की है। इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहती है। इससे पहले 4 अगस्त 2026 को बुदनी पुलिस ने स्नैक्स और सब्जी की कैरेट के नीचे छिपाकर ले जाई जा रही 1187 लीटर शराब जब्त की थी। 21 अगस्त 2026 को सीहोर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर सीमेंट की आड़ में छिपाकर ले जाई जा रही 325 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की थी। 17 अगस्त 2026 को जावर पुलिस ने ग्राम बमुलिया रायमल के श्मशान घाट के अंदर खड़े एक लावारिस पानी के टैंकर से 450 क्वार्टर अवैध देशी शराब जब्त की थी। 14 अगस्त 2025 को श्यामपुर पुलिस ने निवारिया रोड से कार जब्त कर स्पेशल विस्की की पेटियां जब्त की थी। इन सबके बावजूद अवैध शराब का कारोबार लगातार पकड़ा रहा है, लेकिन रोक नहीं लग पा रही है। सीहोर में भी सागर जैसी त्रासदी सामने आ सकती है।