Dhruv Rathee को बिट्टू तबाही का करारा जवाब, सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स की बाढ़

Bittu Tabahi reply to Dhruv Rathee: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा से बहने वाली अजनार नदी पर सफाई अभियान चलाने के बाद बिट्टू तबाही उर्फ सुरेंद्र सिंह चौधरी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके है। सीएम मोहन यादव ने भी बिट्टू तबाही से मुलाकात की। इस मुलाकात की रील सीएम के इंस्टाग्राम आईडी पर भी अपलोड की गई जिसे मिलियंस में व्यूज और लाइक्स मिल रहे हैं। अब इसी रील के कमेंट सेक्शन में बिट्टू तबाही और यूट्यूबर ध्रुव राठी (Dhruv Rathee) के बीच बहस छिड़ गई। ध्रुव के कमेंट का बिट्टू ने करारा रिप्लाई दिया। बिट्टू के रिप्लाई को खुद सीएम ने भी लाइक किया।