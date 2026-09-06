एमपी के बिट्टू तबाही को नीदरलैंड से नौकरी का बुलावा, आनंद महिंद्रा ने भी की थी तारीफ

Bittu Tabahi: मध्यप्रदेश के अजनार नदी में उतरकर कचरा निकालने वाले ब्यावरा के बिट्टू तबाही उर्फ सुरेंद्र सिंह चौधरी को नीदरलैंड्स की प्रसिद्ध पर्यावरण संस्था द ओशन क्लीनअप से नौकरी का ऑफर मिला है। समुद्रों और जलस्रोतों से प्लास्टिक प्रदूषण हटाने वाली इस वैश्विक संस्था के संस्थापक एवं सीईओ बॉयन स्लैट ने सोशल मीडिया पर बिट्टू के समर्पण की सराहना करते हुए उन्हें साथ काम करने का न्योता दिया। शुक्रवार रात मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी बिट्टू से मुलाकात कर उनकी इस उपलब्धि पर सराहना की। हालांकि, स्थानीय अजनार बचाओ समिति ने बिट्टू के अकेले नदी साफ करने के दावों पर आपत्ति जताई है।