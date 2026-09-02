Rajgarh news: ‘मैं श्रम विभाग में नौकरी लगवा दूंगा…’, युवती से बोला झूठ, लगाया 95 हजार का चूना

95 हजार की वसूली, फोटो में आरोपी (Photo Source - Patrika)
राजगढ़ से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट...
Rajgarh news:मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में श्रम विभाग में नौकरी लगवाने और काम दिलाने के नाम पर विभाग के ही एक एलडीसी कर्मचारी द्वारा युवती और उसकी बहनों से 95 हजार रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। रुपए लौटाने के लिए आरोपी ने चेक भी दिया, लेकिन वह भी भुगतान नहीं हुआ। परेशान युवती ने कोतवाली थाने पहुंचकर शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने एलडीसी कर्मचारी सुरेंद्रसिंह जाटव के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है।
शिकायत के अनुसार मामला फरवरी-2026 का है। शिक्षक कॉलोनी निवासी देवकुमारी तंवर (35) और उसकी बहनों को श्रम विभाग में नौकरी अथवा काम दिलाने का भरोसा देकर आरोपी ने उनसे रकम ली। इसमें कुछ राशि फोन-पे के जरिए खाते में डलवाई गई, जबकि कुछ रकम नकद ली गई। इस तरह कुल करीब 95 हजार रुपए लिए गए। लंबे समय तक रकम वापस नहीं मिलने पर युवती ने पुलिस से शिकायत की।
पुलिस के अनुसार आरोपी सुरेंद्रसिंह जाटव श्रम कार्यालय राजगढ़ में एलडीसी के पद पर पदस्थ है और फिलहाल छुट्टी पर बताया जा रहा है। शिकायत में नौकरी लगवाने के नाम पर रकम लेने का आरोप होने से मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस अब रकम के लेनदेन और नौकरी लगाने के नाम पर किए गए दावों की जांच कर रही है। बताया जाता है कि उक्त कर्मचारी के खिलाफ अन्य भी आरोप हैं। वह श्रम विभाग में होने का दावा करते हुए रौब झाड़ता रहता है। हालांकि बताया जाता है कि अब उसके खिलाफ विभागीय जांच भी बैठा दी गई है।
बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ इससे पहले भी वसूली से जुड़ा मामला सामने आ चुका है। हाल ही में ब्यावरा बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकानदार से खुद को श्रम अधिकारी बताकर वसूली करने का मामला सामने आया था। अब नौकरी लगवाने के नाम पर 95 हजार रुपए लेने की नई एफआइआर दर्ज होने से कर्मचारी की भूमिका पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। कोतवाली टीआई मंजू मखेनिया ने बताया कि युवती ने स्वयं और अपनी बहनों से रुपए लिए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।
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