Rajgarh news: ‘मैं श्रम विभाग में नौकरी लगवा दूंगा…’, युवती से बोला झूठ, लगाया 95 हजार का चूना

बताया जा रहा है कि आरोपी कर्मचारी के खिलाफ इससे पहले भी वसूली से जुड़ा मामला सामने आ चुका है। हाल ही में ब्यावरा बस स्टैंड क्षेत्र में एक दुकानदार से खुद को श्रम अधिकारी बताकर वसूली करने का मामला सामने आया था। अब नौकरी लगवाने के नाम पर 95 हजार रुपए लेने की नई एफआइआर दर्ज होने से कर्मचारी की भूमिका पर फिर सवाल खड़े हुए हैं। कोतवाली टीआई मंजू मखेनिया ने बताया कि युवती ने स्वयं और अपनी बहनों से रुपए लिए जाने की शिकायत की थी। शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। मामले में लेनदेन और अन्य तथ्यों की जांच की जा रही है।