Rajgarh News: ‘मम्मी उठो न…’ मां से लिपटकर रोती रही 8 साल की बेटी

मृतका के पति ने मायके पक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों को नकारते हुए कहा है कि पत्नी गांव के ही एक युवक के साथ फोन पर बातचीत करती थी। चार-पांच दिन पहले मोबाइल में नंबर मिलने पर पत्नी से इस बारे में पूछा था और ये भी कहा था कि अगर उस युवक के साथ रहना है तो उसके घर चली जाओ। पति का ये भी कहना है कि पत्नी उस युवक के घर गई और युवक ने साथ रखने से मना कर दिया तो अपनी जान दे दी। पति ने ये भी बताया कि वो और परिवार के लोग सुबह जब उठे तो पत्नी घर पर नहीं थी और पत्नी को ढूंढने निकले तो घटना का पता चला। महिला के तीन बच्चे हैं जिनमें 8 और 6 साल की बेटियां व 4 साल का बेटा है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरु कर दी है। पुलिस का कहना है कि हर पहलू से जांच की जा रही है।