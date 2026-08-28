Rajgarh News: चार लापरवाह अफसरों पर सख्त एक्शन, संभागायुक्त ने भेजा नोटिस

Divisional Commissioner Action: मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में काम में लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई की गई है। शासकीय कार्यों में लापरवाही बरतना राजगढ़ जिले के चार अधिकारियों को भारी पड़ गया। भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर जिले के चार अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। संबंधित अधिकारियों से लापरवाही को लेकर जवाब मांगा गया है। जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों के कार्यों में लापरवाही बरते जाने की जानकारी कलेक्टर की ओर से संभागायुक्त को दी गई थी। इसके बाद संभागायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया।