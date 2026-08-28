Rajgarh : बच सकती थीं 4 जानें, अचानक बर्थ से उतरकर बस रोकने को बोलने लगा यात्री पर चालक नहीं माना

Rajgarh accident : रक्षाबंधन पर शुक्रवार सुबह राजगढ़ में दर्दनाक घटना घटी। लखनऊ से इंदौर की तरफ जा रही स्लीपर बस हादसे का शिकार हो गई। बस क्रमांक NL01 B 3436 जैसे ही ब्यावरा में भोपाल बायपास वाले ओवरब्रिज पर पहुंची तो टर्न पर तिरछी हो गई। तेज स्पीड में होने से बस कंट्रोल नहीं हो पाई और डिवाइडर से टकरा कर रगड़ती हुई चली गई। हादसे में बाईं ओर सो रहे 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 12 लोग घायल हो गए हैं। यूपी के रहनेवाले यात्री सोनू रस्तोगी ने बताया कि वे कुछ ही देर पहले बर्थ से उतर गए थे। बस रोकने को भी कहा, यदि बस रुक जाती तो 4 यात्रियों की जान बच सकती थी। सोनू ने कहा कि मुझे महाकाल ने बचा लिया।