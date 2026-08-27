Rajgarh News: राखी से एक दिन पहले छोड़ गया भाई, बहन का रो-रोकर बुरा हाल

राखी से एक दिन पहले भाई के निधन की खबर मिलते ही रोडमल भिलाला की बहन राधाबाई अस्पताल पहुंचीं और फूट-फूटकर रो पड़ीं। ग्रामीणों के मुताबिक रोडमल भिलाला खेती-किसानी करते थे और गांव में पत्नी व दो बेटों के साथ रहते थे। उनका एक बेटा पीथमपुर में प्राइवेट नौकरी करता है जिसे घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद गुरुवार को शव परिजनों को सौंप दिया, पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे से हर कोई हैरान है, पूरे गांव में शोक का माहौल है और सन्नाटा पसरा हुआ है।