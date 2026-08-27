Agar Malwa News: अधूरी रह गई महाकाल दर्शन की इच्छा… एक साथ उठी मां-बेटी की अर्थी, फेमस यूट्यूबर के फॉलोवर्स में शोक

बुधवार शाम को जब छवि व उसकी मां सारिका की पार्थिव देह महौखास गांव पहुंची तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। मां व बहन के शव देख भाई बेहोश हो गया, आसपास मौजूद लोगों ने उसे संभाला और दिलासा दिया। जब घर से दोनों की अर्थी एक साथ उठी तो हर किसी की आंख नम हो गई। पूरा गांव दोनों को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचा, पूरे गांव में मातम का माहौल है ।