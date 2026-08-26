MP News: एमपी से 1121 किमी दूर बिहार प्रेमिका से मिलने पहुंचा युवक, दो साल से फेसबुक पर हो रही थी चैटिंग

प्रेमिका अनिता (परिवर्तित नाम) के मुताबिक उसने शेखर को बता दिया था कि वो उससे शादी नहीं करेगी और उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शेखर इतनी दूर उससे मिलने दोबारा आएगा। मंगलवार की शाम शेखर अचानक उसके घर पहुंचा, घर में दोनों बच्चियां भी थीं। शेखर ने आते ही उससे मोबाइल मांगा और जब उसने मना किया तो अपनी जान देने की कोशिश की। अनिता के मुताबिक शेखर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसने पुलिस को सूचना दी और पुलिस के आने के बाद शेखर को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन अस्पताल से बेतिया रेफर कर दिया गया, बेतिया पहुंच पाते इससे पहले ही शेखर की सांसें थम गईं। पुलिस ने मर्ग कायम कर मृतक के परिजनों को सूचना दी और प्रेमिका अनिता (परिवर्तित नाम) को हिरासत में ले लिया है।