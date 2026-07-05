रात 11:05 बजे चादर के सहारे पलंग पर चढ़ा सांप, शाजापुर में 2 बच्चों के सिर से उठा मां का साया, मौत

जानकारी मिली है कि मृतका ममता बाई पत्नी राधेश्याम मेवाड़ा, पिपली मोहल्ला, ग्राम तिंगजपुर की निवासी थीं। महिला के घर पर रात 11:05 बजे सांप घुसा था। ममता बाई छह साल की बेटी आरती, दो साल के बेटे अनमोल के साथ सो रही थी। घर के सभी गेट भी बंद थे लेकिन पता नहीं कहां से अचानक सांप कमरे में आ गया और चादर के सहारे चढ़कर ममता को पैर में डस लिया। सांप के डसने के बाद जब ममता को दर्द हुआ तो वो तेजी से चिल्लाई। दूसरे कमरे में सो रहे परिजन भागकर ममता के पास पहुंचे। तो नजारा देखकर दंग रह गए। वहां पर जिंदा सांप बैठा हुआ था। ममता ने सांप के काटने की जानकारी दी तो घर वाले आनन-फानन में महिला के अस्पताल लेकर भागे लेकिन रास्ते में ही ममता ने दम तोड़ दिया।