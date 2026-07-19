स्नेक कैचर अजगर की मौत के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम के दौरान मोहन बड़ोदिया के पोस्टमार्टम रूम की अव्यवस्थाएं भी उजागर हुईं। बिजली की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर को टॉर्च की रोशनी में स्नेक कैचर का पोस्टमार्टम करना पड़ा। स्नेक कैचर की मौत के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच में ले लिया है। स्नेक कैचर अजगर का नागिन के साथ करतब करते आखिरी वीडियो भी सामने आया है जो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।