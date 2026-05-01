5 दिन की दुल्हन, मांग में सिंदूर…अर्थी पर लाल चुनरी, पत्नि का अंतिम संस्कार करते हुए फूट-फूटकर कर रोया पति

यह घटना गुरुवार दोपहर करीब डेढ़ बजे खुटार थाना क्षेत्र के रौतापुर कलां गांव के पास हुई। जहां तेल से भरा एक तेज रफ्तार टैंकर सामने से आ रहा था, जिसने कार को भयंकर टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पलट गई। हादसे में दुल्हन कल्पना (22), मोहिनी (14), रीना देवी (30) और कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो बच्चे अभिरांश और अनिमेष घायल हो गए।