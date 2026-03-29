एमपी में बीजेपी पार्षद के परिवार पर हमला, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें वीडियो

बीच सड़क पर हुई दो पक्षों के बीच हिंसक मारपीट का मौके पर मौजूद किसी शख्स ने मोबाइल से वीडियो भी बनाया है जिसमें दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं दोनों पक्षों की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी पार्षद के पक्ष से जो शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें लल्लू खां, समीर खां, हसीन खां, वसीम खां, आसू खां और रसूल खां के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर बीजेपी पार्षद सईद पटेल, हफीज, शादाब, साहिल के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयान लेकर मामले की जांच कर रही है।