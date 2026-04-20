MP के शाजापुर में स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

नगर में लोगों को प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। विगत एक सप्ताह से नगर का अधिकतम तापमान 40 डिग्री और इससे ज्यादा बना हुआ है। तीखी धूप के कारण लोग दिन के समय घर से निकलने में भी परहेज कर रहे है। दिनभर चल रही गर्म हवाओं ने लोगो की और ज्यादा हालत खराब कर दी है। नगर में 13 अप्रेल को अधिकतम तापमान 39 डिग्री दर्ज किया गया था। इसके बाद से तापमान लगातार 40 डिग्री और इससे ज्यादा तक पहुंच रहा है। 13 से 14 किमी प्रति घंटे की गति से चल रही गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा रही है। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से निकल रहे है। घरों में भी लोग एसी-कूलर से गर्मी से राहत मिल रही है। सोमवार को भी नगर का अधिकतम तापमान 40.0 व न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री दर्ज किया गया।