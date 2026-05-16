शाजापुर में दर्दनाक हादसा, खड़ी बस में आग लगने से 4 साल का मासूम जिंदा जला

Shajapur Tragic Accident : मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से गुजरने वाले आगरा - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मक्सी के पास स्थित होटल के बाहर खड़ी एक यात्री बस में शुक्रवार - शनिवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई। हादसे के समय लगभग सभी यात्री होटल में चाय - नाश्ता करने उतरे हुए थे और कुछ बस में भी सवार थे। आग लगते ही बस मेंसवार अन्य यात्री भी आनन फानन में नीचे उतर गए, लेकिन 4 वर्षीय बच्चा बस में फंसा रह गया। आग पर काबू पाने के बाद बच्चे को ढूंढा तो बस के अंदर उसका कंकाल मिला। बच्चे का जला हुआ कंकाल मिलने से मौके पर मौजूद बस यात्रियों समेत लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।