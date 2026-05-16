16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शाजापुर

शाजापुर में दर्दनाक हादसा, खड़ी बस में आग लगने से 4 साल का मासूम जिंदा जला

Shajapur Tragic Accident : आगरा - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मक्सी के पास स्थित होटल के बाहर खड़ी एक यात्री बस में शुक्रवार - शनिवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई। हादसे में एक मासूम बच्चे की जलकर मौत हो गई है।

2 min read
Google source verification

शाजापुर

image

Mohammad Faiz Mubarak

May 16, 2026

Shajapur Tragic Accident

खड़ी बस में आग लगने से 4 साल का मासूम जिंदा जला (Photo Source- Input)

Shajapur Tragic Accident : मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से गुजरने वाले आगरा - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर मक्सी के पास स्थित होटल के बाहर खड़ी एक यात्री बस में शुक्रवार - शनिवार की दरमियानी रात अचानक आग लग गई। हादसे के समय लगभग सभी यात्री होटल में चाय - नाश्ता करने उतरे हुए थे और कुछ बस में भी सवार थे। आग लगते ही बस मेंसवार अन्य यात्री भी आनन फानन में नीचे उतर गए, लेकिन 4 वर्षीय बच्चा बस में फंसा रह गया। आग पर काबू पाने के बाद बच्चे को ढूंढा तो बस के अंदर उसका कंकाल मिला। बच्चे का जला हुआ कंकाल मिलने से मौके पर मौजूद बस यात्रियों समेत लोगों में सनसनी फैल गई। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है।

बताया जा रहा है कि, बस में आग इतनी तेजी से फैली कि, कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग की चपेट में आ गई और देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाक हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही शाजापुर, मक्सी और तराना से फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं, सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और मामले की पड़ताल शुरू की। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हादसे के चलते घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ लग गई।

नियम कायदों की अनदेखी माना जा रहा कारण

बताया जा रहा है कि, हादसे के पीछे लापरवाही और नियम कायदों की अनदेखी भी बड़ा कारण मानी जा रही है। पहली चीज तो ये कि, संबंधित बस में आपातकालीन द्वार तक नहीं था। इसके अलावा बस में बड़ी मात्रा में प्लास्टिक का सामान भरा हुआ था, जिसने इतनी तेजी से आग पकड़ी कि, आग की चपेट में आए मासूम बच्चे को बचाने का किसी को भी मौका तक नहीं मिला। आखिरकार उसके घर वालों का बच्चे का शव तक नही मिल सका। आग पर काबू पाए जाने के बाद बस के अंदर से बच्चे का सिर्फ कंकाल बरामद हुआ, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा दिया है। फिलहाल, आज पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजन के सुपुर्द किया जाएगा।

इसलिए बस संचालक रहते हैं बेखौफ

उल्लेखनीय है कि, जब भी ऐसे हादसे हुए हैं, तब नियमों की अनदेखी सामने आई है। हादसा होने के बाद जिम्मेदार जागते हैं और कुछ दिन कार्रवाई की जाती है। इसके बाद फिर नियमों की अनदेखी शुरू हो जाती है और जिम्मेदार भी लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे में बस संचालकों में किसी तरह की कार्रवाई का डर तक नहीं रहता और वे बेखौफ होकर फिर नियमों को धता बताने में जुट जाते हैं।

ये भी पढ़ें

एमपी में जानलेवा बीमारी की दस्तक, 22 साल का युवक संक्रमित, किडनी-लिवर कर देता है फेल
ग्वालियर
Scrub Typhus

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

16 May 2026 08:07 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Shajapur / शाजापुर में दर्दनाक हादसा, खड़ी बस में आग लगने से 4 साल का मासूम जिंदा जला

बड़ी खबरें

View All

शाजापुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

5 दिन की दुल्हन, मांग में सिंदूर…अर्थी पर लाल चुनरी, पत्नि का अंतिम संस्कार करते हुए फूट-फूटकर कर रोया पति

Shahjahanpur accident, bride death, tanker collision
शाजापुर

MP CM का 'देसी' अंदाज: शाजापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर जाना किसानों का हाल, तस्वीरें वायरल!

mp cm climbs trolley
शाजापुर

MP के शाजापुर में स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

School Timings Changed in Shajapur due to rising heat MP news
शाजापुर

एमपी में बीजेपी पार्षद के परिवार पर हमला, दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, देखें वीडियो

shajapur
शाजापुर

एमपी में बाइक से बांधकर समधी ने बुजुर्ग को घसीटा, लोग चिल्लाए-‘अरे, मर जाएगा’

shajapur
शाजापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.