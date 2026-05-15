एमपी में जानलेवा बीमारी की दस्तक, 22 साल का युवक संक्रमित, किडनी-लिवर कर देता है फेल

मिली जानकारी के अनुसार, तालिब को पिछले दिनों तेज बुखार और असहनीय सिर दर्द की शिकायत हुई थी, जिसके चलते उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन, यहां लगातार उपचार मिलने के बावजूद उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। ऐसे में स्वजन उसे जिला अस्पताल मुरार लेकर पहुंचे, यहां उसे मेडिसिन आइसीयू में भर्ती कराया गया। शुरुआती लक्षणों के बाद मरीज की हालत तेजी से बिगड़ने लगी और वो मल्टी आर्गन फेलियर (शरीर के कई अंगों का काम बंद करना) की स्थिति में पहुंच गया था।