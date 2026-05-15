पेट्रोल-डीजल के दामों में भारी बढ़ोतरी, जानें ग्वालियर में आज से क्या हैं नई कीमतें

Petrol Diesel Price Hike : मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के हालात और ईंधन आपूर्ति पर बढ़ते दबाव का असर अब भारतीय आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने लगा है। इसी बीच पेट्रोलियम मंत्रालय ने आज से देशभर में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है, जिसका असर अब मध्य प्रदेश वासियों पर भी पड़ेगा। हालांकि, पेट्रोलियम कंपनी ने पेट्रोल की कीमतों में औसत 3.14 प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की है, जबकि डीजल के दामों में 3.11 रूपए प्रति लीटर की दर से बढ़ोतरी की है। लेकिन, अलग अलग शहरों में ये कीमतें अलग अलग दर से लागू होंगे, क्योंकि, हर शहर तक पेट्रोल डीजल पहुंचने का ट्रांसपोर्टेशन शुल्क बदल जाता है।