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देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, 2 और घायलों ने दम तोड़ा, अबतक 5 की मौत

Dewas Firecracker Factory Blast : टोंककला में स्थित पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। देर रात अस्पताल में भर्ती दो और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है।

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देवास

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Mohammad Faiz Mubarak

May 15, 2026

Dewas Firecracker Factory Blast

देवास की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट मामला (Photo Source- Input)

Dewas Firecracker Factory Blast : मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित टोंककला के पास एबी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को हुए भीषण विस्फोट मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि, हादसे में मौतों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है। देर रात अमलतास अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती दो और मजदूरों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। मृतकों के नाम गुड्डू और अमर बताए जा रहे हैं।

इससे पहले फैक्ट्री ब्लास्ट मामले में कलेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में आरोपी और फैक्ट्री के मालिक अनिल मालवीय के खिलाफ देवास जिला कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने रासुका की कार्रवाई की है। अनिल मालवीय पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत करवाई की जाएगी। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट पर पटाखा लाइसेंस का गलत तरीके से इस्तेमाल करने और नियम शर्तों का पालन न करने पर की गई है। वहीं, मामले में उज्जैन संभागायुक्त ने भी मामले को लेकर मजिस्ट्रियल जांच की घोषणा की है।

हादसे की मजिस्ट्रियल जांच

उज्जैन संभागायुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। इसके लिए दो अधिकारियों की टीम का भी गठन किया गया है जिसमे उज्जैन जिले के अपर कलेक्टर अतेंद्र सिंह गुर्जर और औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग इंदौर में संचालक स्तर अधिकारी नमिता तिवारी शामिल है। जारी आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी एक सप्ताह के भीतर पूरी जांच करके तथ्यात्मक रिपोर्ट आयुक्त को सौंपेंगे।

इन 6 बिंदुओं पर होगी जांच

-अग्नि दुर्घटना एवं विस्फोट के संभावित कारण
-विस्फोटक नियमों के विभिन्न प्रावधान के पालन कि स्थिति
-नेशनल बिल्डिंग कोड, 2016 के प्रावधान के पालन कि स्थिति
-घटना स्थल और जिले में अन्य जारी अनुज्ञप्तियों की स्थति
-दुर्घटना स्थल पर जारी किए गए अनुजप्तियों की वस्तुस्थिति
-अन्य विभागों की भूमिका

मृतकों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान

हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजन को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। हादसे की जानकारी लगते ही सीएम डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए हैं।

विस्फोट इतना तेज की सड़क तक उड़े शव

आपको बता दें कि, गुरूवार सुबह टोंककला के पास एबी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को एक भीषण विस्फोट हुआ था। अचानक लगी आग के बाद एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास कई किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। हादसे में अबतक पांच मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। जबकि, 27 से ज्यादा मजदूर झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि, विस्फोट इतना तेज था कि, फैक्ट्री का मलबा और शव करीब 30 फीट दूर सड़क तक जा पहुंचे थे।

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Published on:

15 May 2026 06:42 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dewas / देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, 2 और घायलों ने दम तोड़ा, अबतक 5 की मौत

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