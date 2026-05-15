देवास पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट केस में बड़ा अपडेट, 2 और घायलों ने दम तोड़ा, अबतक 5 की मौत

आपको बता दें कि, गुरूवार सुबह टोंककला के पास एबी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को एक भीषण विस्फोट हुआ था। अचानक लगी आग के बाद एक के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास कई किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। हादसे में अबतक पांच मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। जबकि, 27 से ज्यादा मजदूर झुलस गए हैं। बताया जा रहा है कि, विस्फोट इतना तेज था कि, फैक्ट्री का मलबा और शव करीब 30 फीट दूर सड़क तक जा पहुंचे थे।