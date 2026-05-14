देवास की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद लगी आग, कई मजदूरों की मौत

देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाकों ने 6 फरवरी 2024 को हुए हरदा पटाखा फैक्ट्री की याद दिला दी। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुए एक के बाद एक धमाकों में 11 श्रमिक मारे गए थे, वहीं 174 घायल हुए थे। कई लोग अब भी लापता बताए जाते हैं। यह धमाके इतने भीषण थे कि एक किलोमीटर के दायरे में बने कई घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। धमाके 25 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिए थे और धुएं का काला गुबार भी दिखाई दे रहा था। फैक्ट्री के मालिक राजेश अग्रवाल को रायगढ़ सारनपुर से गिरफ्तार किया था। फैक्ट्री के पास रहने वाले कई घर इतने क्षतिग्रस्त हो गए थे कि उनके मकान मालिक अब तक उस मकान में दोबारा शिफ्ट नहीं हो पाए हैं।