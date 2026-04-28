सूरत जा रही 50 से ज्यादा यात्रियों से भरी बस में लगी आग, मची चीख-पुकार

इधर कटनी शहर के शास्त्री कॉलोनी ओवरब्रिज के पास मंगलवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब अभिषेक केमिस्ट के ऊपर संचालित एक ब्यूटी पार्लर में अचानक आग लग गई। सुबह करीब 9 बजे हुई इस घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पार्लर के अंदर अचानक धुआं उठता दिखाई दिया और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लेना शुरू कर दिया। आग लगने की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। घटना के दौरान आसपास मौजूद लोगों में दहशत का माहौल बना रहा। बाद में मौके पर पहुंची 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया।