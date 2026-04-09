देवास के ब्लैकमेलिंग केस में नया मोड़… अब डॉक्टर का वीडियो वायरल, जेल भेजे गए मीडियाकर्मी

Dewas Blackmailing Case :मध्य प्रदेश के देवास में डॉक्टरों से जुड़े चर्चित ब्लैकमेलिंग मामले में बुधवार को बड़ा ट्विस्ट सामने आया, जब एक महिला डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में डॉक्टर कथित रूप से अबॉर्शन और लेनदेन की बातचीत करती नजर आ रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन हरकत में आया और जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी है। अब संबंधित डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है।