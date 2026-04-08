आसाराम के बेटे नारायण साईं की बढ़ी मुसीबत, पत्नी से हुआ तलाक, 2 करोड़ हर्जाना भी देना होगा

याचिका के जरिए आरोप लगाया गया कि नारायण साईं के दूसरी महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे। सूरत की अदालत ने नारायण साईं को रेप केस में जो सजा सुनाई है, उसे भी तलाक का एक बड़ा कारण माना गया। कोर्ट ने सिर्फ तलाक ही नहीं दिया, बल्कि पैसों को लेकर भी कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ये भी कहा कि, नारायण साईं को जानकी देवी को गुजारे के लिए 2 करोड़ रुपए एक साथ देने होंगे। इसके अलावा, कोर्ट ने पहले ही 50 हजार रुपये महीना देने का आदेश दिया था। पिछले काफी समय से नारायण साईं ने पैसे नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से करीब 50 लाख रुपये का पिछला हिसाब (बकाया) भी अभी बाकी है।