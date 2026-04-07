ठेले पर पोहा जलेबी बेचती नजर आईं पूर्व सीएम उमा भारती, वीडियो हुआ वायरल

उमा भारती ने ये भी कहा कि, मेरी भाजपा पार्षद और पार्षद दल से ये बात हुई थी कि, पहले लोगों को कोई दूसरी जगह दी जाएगी। पार्षदों ने पहले स्थान चिह्नित करने को कहा था। तीन - चार स्थान बताए भी थे। प्रशासन पहले इन्हें दुकानों लगाने के स्थान दे, बाद में हटाए। पहले बंगले वाले और अन्य पैसे वालों के अतिक्रमण हटेंगे इसके बाद गरीबों को हटाया जाएगा। उमा भारती ने यहां से हटाए गए दुकानदारों से अपील की थी कि, वो वापस आए और यही पर अपनी दुकानें लगाए, मैं उनके साथ हूं। उनके ठेलो को यहां से नहीं हटने दूंगी और इसी वादे पर अमल करते हुए आज वो मौके पर पहुंची और ठेलों को दोबारा लगवाकर अपने हाथ से ग्राहकों को पोहा जलेबी बेचती नजर आंई।