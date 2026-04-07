एमपी में आज से नया सिस्टम एक्टिव, 3 दिन तूफानी बारिश के साथ आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट

New Weather System Active :मध्य प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत किसी मानसूनी सीजन की तरह हुई है। अबतक एक के बाद एक मौसम प्रणालियों के चलते पूरे राज्य में आंधी-बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। लेकिन, मौसम का नया अपडेट ये है कि, गर्मी के दिनों में बारिश का ये दौर अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार, अब एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव हो गया है। जिसके चलते अगले तीन दिन तक प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से मौसम का बदला हुआ मिजाज देखने को मिलेगा। 9 अप्रैल तक तेज आंधी-बारिश और गरज-चमक की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई जिलों में 40-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी भी चल सकती है।