इंदौर में वॉशरूम से मिला हिडन कैमरा, सफाईकर्मी रोज रिकॉर्ड करता था वीडियो

बताया जा रहा है कि, कॉमन बाथरूम में खूफिया कैमरा छिपाने वाला सफाई कर्मी कॉम्प्लेक्स की महिला कर्मचारियों और यहां आने वाली अन्य महिलाओं का बाथरूम यूज करते समय वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, जो वीडियो उसे उचित लगता उसे अपने मोबाइल में सेव भी कर लेता था। फोन से बरामद हुए संदिग्ध वीडियो ने ही आरोपी के जुर्म का पर्दाफाश किया है। वहीं मामला सामने आने के बाद कॉम्प्लेक्स में हड़कंप मच गया है। क्योंकि, कॉम्प्लेक्स में कई बड़े शोरूम और बड़े दफ्तर हैं, जिनमें कई हाईप्रोफाइल लोग भी रोजाना आते-जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला जांच में ले लिया है।