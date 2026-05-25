मानसून की गति तेज, एमपी में जल्द होगी एंट्री…, जानिए मानसून की असल स्थिति

MP Monsoon Update 2026: पूरे देश में गर्मी का कहर जारी है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के मौसम विश्लेषण के अनुसार 31 मई तक गर्मी का यह दौर अपने पीक पर रहेगा। विभाग ने अगले 4 दिन यानी 26 मई तक के लिए गर्मी का फोरकास्ट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि चार दिन तक पूरे मध्यप्रदेश में भीषण गर्मी का दौर बना रहेगा, यानी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। आज से नौतपा भी शुरु हो गए है। इस दारान एमपी के भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर-जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ेगी।