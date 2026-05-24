MP से भाजपा सांसद को राष्ट्रीय स्तर पर मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, यहां फंसा मामला

जैसे ही पोस्ट वायरल हुई वैसे ही भाजपा की राजनीति में बवाल हो गया। गौरतलब है कि कल नौ दिन में तीसरी बार पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ी है। कांग्रेस मामले को मुद्दा ना बना पाए तथा जनता में बवाल ना हो इसको लेकर पार्टी पूरी ताकत से जुटी हुई है। ऐसे में अपनी ही पार्टी के सांसद की पत्नी के वे बयान से संगठन नेता सकते में हैं। बता दें कि, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद के प्रबल दावेदारों में से एक वीडी शर्मा भी हैं। वे संगठन में नहीं जाते हैं तो मोदी सरकार में मंत्री भी बन सकते हैं। ऐसी स्थिति में पत्नी के बयान को आत्मघाती भी माना जा रहा है।