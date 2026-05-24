घर में पलंग पर मिले पति-पत्नी के शव, पैरों के पास बिलख रही थी बच्ची

घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस को घटनास्थल पर एक सुसाइड नोट भी मिला है। सुसाइड नोट में लिखा है- पत्नी ने उसके साथ धोखा किया है। उसका सतीश साहू से संबंध था। दोनों उसी कारण जहर खाकर जान दे रहे हैं। साथ ही बेटी की जिम्मेदारी उसकी साली को सौंपने और संपत्ति बेटी के 18 साल की होने पर उसे देने की बात भी लिखी गई है। इसके साथ ही सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि- सतीश साहू ने उसे पीथमपुर बुलाकर मारपीट की थी और उसके माता-पिता भी उसका साथ दे रहे थे। उसने मांग की है कि उसकी मौत के बाद सतीश के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।