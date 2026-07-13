9 मंजिला इमारत में बनेंगी 49 दुकानें और फ्लैट, इंदौर में नगर निगम बना रहा है प्लानिंग

वैसे, शहर के बीच वल्लभ नगर में आवासीय बहुमंजिला इमारत बनने से निगम को जहां इनकम होगी, वहीं पीएमएवाय के तहत जनता को बाजार से कम कीमत में फ्लैट मिल जाएगा। निगम ने वल्लभ नगर मार्केट को पूरा तोड़कर स्मार्ट सिटी कंपनी के माध्यम से 9 मंजिला इमारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी मॉडल) पर बनाने की प्लानिंग आज से 2 साल पहले वर्ष-2024 में की थी। प्लानिंग के अनुसार जर्जर हो रहे मार्केट को पूरा तोड़कर नया बनाया जाना था। 9 मंजिला इमारत में 49 दुकानें और हर फ्लोर पर 4 से 5 फ्लैट बनाने की प्लानिंग की गई। इसके बाद जैसे ही जमीन संबंधित कागजों की छानबीन हुई तो जमीन नजूल विभाग की निकली और उपयोग आवासीय था। इस कारण मामला उलझ गया और नया मार्केट अभी तक नहीं बन पाया है।