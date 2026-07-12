कैंसर के इलाज में बड़ी क्रांति, मध्य भारत की पहली NGS लैब इंदौर में शुरू, हो सकेगी जेनेटिक जांच

एनजीएस तकनीक कैसर के पीछे मौजूद अनुवांशिक (जेनेटिक) बदलावों की गहराई से पहचान करती है। इसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि कैंसर किन जीन में हुए परिवर्तन के कारण विकसित हुआ है। इस जानकारी के आधार पर डॉक्टर मरीज के लिए सबसे प्रभावी दवा और उपचार पद्धति का चयन कर सकते हैं। विशेषज्ञ इसे प्रिसिजन मेडिसिन या पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण तकनीक में से एक मानते हैं। इसका उद्देश्य हर मरीज को उसकी बीमारी की अनुवांशिक प्रकृति के अनुसार उपचार उपलब्ध कराना है, जिससे इलाज की सफलता की संभावना बढ़ती है और अनावश्यक दवाओं से भी बचा जा सकता है।