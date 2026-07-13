समर्थक को अध्यक्ष बनाने पर अड़े जीतू जिराती, इंदौर भाजपा में बढ़ी आपसी खींचतान

पिछड़ा वर्ग मोर्चा नगर अध्यक्ष पद से चुके जिराती अब ग्रामीण में अड़ गए हैं। उन्होंने जिले में शिव डिंगू का नाम रखा है जो कि पाटीदार समाज से आते हैं और पूर्व नगर परिषद राऊ के अध्यक्ष भी रहे हैं। राऊ में भाजपा की पहली परिषद उनके नेतृत्व में ही बनी थी। इसके चलते वे चाहते हैं कि डिंगू को उपकृत किया जाए। इधर, राऊ विधायक मधु वर्मा ने नैनोद के लाखन सिसोदिया का नाम रखा है, जो कि कलोता समाज से आते हैं तो महू विधायक उषा ठाकुर ने धर्मराज कश्यप का नाम दिया है। कश्यप वर्तमान में महामंत्री हैं और उनके खाते में कोई विवाद नहीं है, जबकि वे पूर्व में सरपंच भी रहे हैं।