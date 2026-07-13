RTO से जुड़े कामों के लिए करना होगा इंतजार, एमपी में दिल्ली से मांगी गई मदद

लर्निंग लाइसेंस के लिए लगभग 150 से 300 तक का शुल्क ऑनलाइन जमा करें। आवेदन के बाद आपको एक पासवर्ड और लिंक मिलेगा, जिससे आप घर या कैफे से कंप्यूटर/फोन पर ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर, सारथी परिवहन पर ही 'पक्के लाइसेंस के लिए आवेदन' करें। स्लॉट बुक करके इंदौर आरटीओ (RTO Office, Near Residency में जाएं। अपने वाहन के साथ हाईटेक ट्रायल ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट पास करें।