टीकमगढ़ में बारात लेकर वापस लौटा दूल्हा, दुल्हन के अरमानों पर भारी पड़ा ‘दहेज’

wedding called off over dowry demand bullet bike cashमामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने और समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन वर पक्ष शादी के लिए तैयार नहीं हुआ। लोगों ने बताया दुल्हन के परिवार ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी में पैसा खर्च किया, दहेज का पूरा सामान भी खरीद लिया था जिसमें बाइक भी थी लेकिन दहेज लोभी दूल्हा व उसके परिजन नहीं मानें। लोगों का ये भी कहना है कि यह घटना सिर्फ एक शादी टूटने की नहीं, बल्कि उस सामाजिक सोच की तस्वीर है जहां बेटियों की खुशियों से ज्यादा कीमत पैसों की लगाई जा रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक लड़की पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं दी गई है। शिकायत मिलने पर नियमानुसार जांच और कार्रवाई की जाएगी।