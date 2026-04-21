टीकमगढ़ सड़क हादसा : इंदौर से आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटी, मची चीख-पुकार

हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी रवि भूषण पाठक तत्काल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। फिलहाल, सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कुछ यात्रियों को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि अधिकांश को मामूली चोटें बताई जा रही हैं। फिलहाल, ये स्पष्ट नहीं हो सका है कि, बस में कुल कितने यात्री सवार थे, लेकिन एक जानकारी है कि, करीब 50 लोग बस में सवार थे।