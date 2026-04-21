बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का SDOP पर एक और विवादित बयान, बोले- ‘…बंगले में गोबर भर दूंगा’

BJP MLA Pritam Lodhi : अपने बयानों को लेकर अकसर चर्चा में बने रहने वाले मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी इन दिनों पुत्र मोह के चलते लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। प्रीतम लोधी उनके बेटे के खिलाफ एक्सीडेंट मामले पर कार्रवाई करने वाले करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ को खरी - खोटी सुना सुनाकर चर्चा में बने हुए हैं। एक दिन पहले ही प्रीतम लोधी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो SDOP से कहते नजर आ रहे थे कि, 'क्या करैरा तुम्हारे डैडी की है'? और अब SDOP को धमकी देते हुए उनका एक नया वीडियो सामने आया है।