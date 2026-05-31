शिवपुरी में बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने किया कुख्यात डकैत का गुणगान, जिंदाबाद के लगाए नारे

Shivpuri Pritam Lodhi Statement: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रीतम लोधी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार प्रीतम लोधी के सुर्खियों में रहने की वजह उनके द्वारा मृतक कुख्यात डकैत रामबाबू गडरिया का गुणगान करना है। शिवपुरी के पिछोर में अहिल्याबाई होल्कर की 301वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रीतम लोधी ने कुख्यात डकैत का सिर्फ गुणगान ही नहीं किया बल्कि उसे अपने सुख-दुख का साथी बताते हुए ये भी कहा कि हम भाई थे। बता दें कि रामबाबू गडरिया कुख्यात डकैत था, उस पर व उसकी गैंग पर लगभग 111 मामले दर्ज थे और पुलिस ने उस पर 15 लाख रुपये का ईनाम घोषित किया था।