ससुर ने जान देकर मौत के मुंह से खींच लिया बेटी-दामाद और नातिन की जिंदगी

जानकारी के मुताबिक, कोलारस के ग्राम तरावली निवासी होशियार परिहार, जो इंदौर में नौकरी करते हैं, कुछ दिन की छुट्टी पर अपनी पत्नी (हाकिम सिंह की बेटी) और बच्ची के साथ गांव आए थे। रविवार रात को वे अपने परिवार के साथ वापस इंदौर जाने के लिए निकले। उनके साथ ससुर हाकिम सिंह परिहार भी मौजूद थे। रात करीब 12 बजे हाकिम सिंह अपने बेटे राज, दामाद होशियार, बेटी और नातिन के साथ सड़क किनारे बस का इंतजार कर रहे थे।