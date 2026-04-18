एमपी में विधायक पुत्र ने फिर दिखाई रंगदारी, पुलिस ने जब्त कर ली गाड़ी

Pritam lodhi- मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में विधायक प्रीतम लोधी का पुत्र दिनेश लोधी फिर रंगदारी दिखाने में जुट गया है। उस पर पहले से ही कई पुलिस केस दर्ज हैं। दिनेश लोधी उस वक्त फिर सुर्खियों में आ गया जब गुरुवार को उसने अपनी थार गाड़ी से करैरा में कहर मचा दिया। उसने रोड से गुजर रहे पांच राहगीरों को सरेआम टक्कर मार दी थी। घायलों की शिकायत पर पुलिस ने बमुश्किल मामला दर्ज किया। घायल आशीष परिहार और अंशुल परिहार के मुताबिक गाड़ी विधायक पुत्र दिनेश लोधी चला रहा था। अब चौतरफा दबाव के बाद पुलिस ने दिनेश लोधी की थार को जब्त कर लिया है।