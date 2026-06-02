एमपी में ट्रैप हुआ एक और घूसखोर, टीकमगढ़ में पटवारी को रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा

पीडि़त किसान ने रिश्वत की मांग से परेशान होकर सागर लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के सत्यापन के बाद लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाया। जांच में सामने आया कि पटवारी पहले ही 5 हजार रुपए ले चुका था और शेष 10 हजार रुपये लेने की तैयारी में था। मंगलवार को तय योजना के तहत फरियादी किसान पंचायत भवन पहुंचा और जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया। कार्रवाई के दौरान लोकायुक्त अधिकारियों ने मौके पर रासायनिक परीक्षण किया। जिसमें रिश्वत लेने की पुष्टि हुई। इसके बाद टीम ने दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी कर पटवारी अजय सूत्रकार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया।