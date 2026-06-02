फोटोकॉपी की दुकान पर रिश्वत के नोट गिन रहा था बाबू, शहडोल में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

फरियादी रमेश रजक निवासी वार्ड क्रमांक-3 बाणसागर देवलौंद, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल ने बीते दिनों रीवा लोकायुक्त कार्यालय में ब्यौहारी तहसील कार्यालय में पदस्थ बाबू लल्लू प्रसाद प्रजापति के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी रमेश रजक ने बताया कि उसके नाम पर खेर माता रोड पर एक दुकान है। इस दुकान को दिसंबर 2017 में उसने दिलीप सोनी को किराए पर दिया था। बाद में दुकान को खाली कराने को लेकर उसका दिलीप सोनी से विवाद हुआ था। दोनों पक्षों की ओर से थाना देवलौद में एफआईआर कराई गई थी और प्रकरण तहसील न्यायालय ब्यौहारी में विचाराधीन है। जब वो केस के संबंध में तहसील कार्यालय के बाबू लल्लू प्रसाद प्रजापति के पास पहुंचा तो बाबू ने उससे कहा कि एक लाख रुपये दो तो मैं एसडीएम साहब से तुम्हारे पक्ष में आदेश करवा दूंगा।