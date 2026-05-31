शहडोल में तीन बेटियों के साथ मां ने खाया कीटनाशक, चारों की मौत

Shahdol News :मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पपौंध थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले हिरवाह गांव से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। बता दें कि, यहां एक महिला ने अपनी तीन मासूम बेटियों के साथ कीटनाशक पी लिया। इस मामले में मां समेत चारों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में मातम और सन्नाटा पसरा हुआ है।