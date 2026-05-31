ट्विशा केस : कस्टडी में जापानी मर्डर मिस्ट्री पढ़ रहा समर्थ, उपन्यास का विलेन कोर्ट से छूट जाता है!

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा की भोपाल में शादी हुई थी। दावा है कि, बीती 12 मई को ट्विशा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ससुराल वाले घर में हुई संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब ट्विशा के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या होने का दावा किया। इस हाई-प्रोफाइल मामले में घिरी पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह फिलहाल 5 दिन की सीबीआई रिमांड में हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि समर्थ को सालों से न्याय व्यवस्था और क्राइम साइकोलॉजी से जुड़ी किताबें पढ़ने का शौक रखता है, लेकिन मौजूदा हालातों में 'बटर' उपन्यास की टाइमिंग ने इस केस में एक नया सस्पेंस क्रिएट कर दिया है।