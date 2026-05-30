मध्यप्रदेश के सरकारी शिक्षकों की गर्मियों की छुट्टियां 7 जून तक बढ़ीं, आदेश जारी

MP Teachers: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ 4 लाख शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी शिक्षकों के ग्रीष्मकालीन अवकाश को बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट कर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने की मांग की थी।