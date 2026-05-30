30 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Twisha Sharma Case: बार-बार बयान बदल रहे गिरिबाला और समर्थ, सच उगलवाने CBI ने बनाया मास्टर प्लान

Twisha Sharma Case- गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह पर बार-बार बयान बदलने का आरोप...। इसे देख सीबीआई ने बनाया पूछताछ का विशेष प्लान...।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Manish Geete

May 30, 2026

twisha sharma case

टि्वशा शर्मा केसः सीबीआई की हिरासत में गिरिबाला और समर्थ सिंह से 2 जून तक चलेगी पूछताछ। (विजुअल एआई जनरेटेड)

Bhopal Twisha Sharma Case- टि्वशा शर्मा केस में आरोप और प्रत्यारोप का दौर बहुत चला। टि्वशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला और क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह ने भी अपने आप को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर लिए। अब मां और बेटे टि्वशा शर्मा आत्महत्या मामले में सीबीआई की हिरासत में हैं। अब जो कुछ भी कहानी आएगी वो सभी को हैरान करने वाली होगी। क्योंकि सीबीआई को पहली ही पूछताछ में कई झोल नजर आए हैं। समर्थ सिंह बार-बार अपने बयान बदल रहा है। गिरिबाला सिंह भी सीबीआई को सहयोग नहीं कर ही है। ऐसा कोर्ट में भी सीबीआई ने रिमांड लेते समय कहा था।

शुक्रवार 29 मई की दोपहर 2 बजे से 2 जून की दोपहर 2 जून तक रिटायर्ड जज गिरिबाला और टि्वशा का पति समर्थ सिंह दोनों ही सीबीआई की हिरासत में हैं। शुक्रवार शाम से ही दोनों से अलग-अलग स्तर पर पूछताछ शुरू हो गई थी। लेकिन, हिरासत में लेने से पहले और हिरासत में आने तक दोनों ही सीबीआई को सहयोग नहीं कर रहे हैं। क्योंकि एक सेवानिवृत्त भोपाल जिले की प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। कानून से लेकर क्राइम की जानकार हैं। वहीं बेटा समर्थ सिंह भी क्रिमिनल लॉयर है। ऐसे दोनों ही लोगों के जेहन से कोई 'राज' उगलवाना CBI के लिए भी चुनौती बन गया है। इसलिए सीबीआई ने दोनों ही मां-बेटे से सच उगलवाने के लिए त्रिस्तरीय प्लान बनाया है। इस प्लान के जरिए सीबीआई 360 डिग्री एंगल से दोनों को घेरेगी और हर वो राज उगलवा लेगी जो वे अपने सीने में छुपाए हुए हैं।

सूत्रों के मुताबिक जब कानून के इतने बड़े जानकारों से सीबीआई के अफसरों का सामना हो रहा है तो सीबीआई को भी व्यूह रचना बनाना पड़ी है। जिस पर काम शुरू हो गया है।

यह है सच उगलवाने का प्लान

क्राइम थ्योरी में किसी आरोपी या अपराधी से सच उगलवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पूछताछ इनमें से सबसे सामान्य व्यवस्था है। कानून के दो जानकार यदि कुछ छुपा रहे हैं तो उनसे सच उगलवाना आसान नहीं होता है। सीबीआई का यह प्लान सारे सच उगलवा देगा।

एकांतः दोनों ही आरोपियों को पहले से ही अलग-अलग रखा है क्योंकि वे आपस में विचारों और तथ्यों का आदान-प्रदान नहीं कर पाएं। इसलिए दोनों को एकांत में रखा गया है। जहां उनसे पूछताछ शुरू कर दी गई है। एकांत में पूछे गए सवालों की रिकॉर्डिंग रखी जाती है।

क्रॉस चेकिंगः गिरिबाला और समर्थ के रिकार्ड होने वाले बयान को या जवाब का वैज्ञानिक आधार पर एनालिसिस किया जाएगा। घटना वाली रात से लेकर टि्वशा को अस्पताल पहुंचाने तक का समय मैच किया जाएगा। घटना से जुड़े सभी सवाल और उनके जवाबों को क्रॉस चेक किया जाएगा।

आमना-सामनाः पूछताछ और क्रॉस एग्जामिंग के बाद जवाबों में यदि अंतर नजर आता है तो या विरोधाभास मिलता है, उन प्वाइंट पर गिरिबाला और समर्थ को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण/मनोवैज्ञानिक विश्लेषण

किसी आरोपी से पूछताछ के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया जाता है। सवालों को घुमा-फिराकर या अचानक पूछने की जगह लॉजिकल (तार्किक) और साइकोलोजिकल (मनोवैज्ञानिक) तरीकों से पूछताछ करती है। इसमें हाव-भाव, वॉडी लैंग्वेज और आवाज में उतार-चढ़ाव पर भी गौर किया जाता है।

तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्य का प्रयोग

किसी आरोपी से पूछताछ के पहले उनके डिजिटल उपकरणों की पहले ही जांच कर ली जाती है, जैसे कॉल डिटेल, वाट्सअप चैट, सोशल मीडिया चैट आदि।

विरोधाभास वाले बयानों पर

यदि आरोपी झूठ बोलता है या अपने बयानों से विरोधाभास पैदा करता है तो बार-बार सवालों पर सवाल पूछकर सच तक पहुंचने की यह भी कारगर तकनीक है।

थर्ड डिग्री की मनाही

शारीरिक यातना या थर्ड डिग्री के इस्तेमाल की मनाही होती है। जरूरत पड़ने पर सीनियर अधिकारियों या विशेषज्ञों या फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद भी पूछताछ में ली जाती है।

ये भी पढ़ें

CBI Custody में ‘Butter’ पढ़ रहा समर्थ सिंह, ट्विशा शर्मा केस में जापानी उपन्यास का कनेक्शन
भोपाल
Twisha Sharma Murder Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Twisha Sharma Case

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 May 2026 05:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Twisha Sharma Case: बार-बार बयान बदल रहे गिरिबाला और समर्थ, सच उगलवाने CBI ने बनाया मास्टर प्लान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ट्विशा शर्मा केस: फंदे की गाठ खोलेंगी गिरिबाला, समर्थ उतारेगा शव, CBI कराएगी सीन रिक्रिएशन

twisha sharma case giribala singh samarth cbi scene recreation twisha case
भोपाल

रिटायर्ड जज गिरिबाला का आखिरी फैसला चर्चाओं में, हत्याकांड से जुड़ा है मामला

Twisha Sharma Case
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह को उल्टी पड़ी चाल, अदालत में जाने से ट्विशा की मौत पर बढ़ गया शक

Suspicion deepens against Giribala Singh in the Twisha Sharma case
भोपाल

एमपी के 14 लाख किसानों के खातों में सरकार ने डाले 24 हजार करोड़ रुपए, सीएम का बड़ा ऐलान

24000 crore deposited into the accounts of farmers in MP
भोपाल

ट्विशा केस: गिरिबाला सिंह और समर्थ से ट्विशा की संपत्ति बरामद, सीबीआई ने किया खुलासा

Twisha's assets recovered from Giribala Singh and Samarth
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.