ट्विशा शर्मा केस: 80 किलो के पुतले को लगेगी फांसी, घटना का सीन होगा रिक्रिएट, CBI खोलेगी मौत का राज

जांच के दौरान लगभग 80 किलो वजन वाली एक डमी का उपयोग किया जाएगा। समार्थ सिंह से कहा जाएगा कि वे दिखाएं कि उन्होंने फंदे से लटकी हुई ट्विशा को किस प्रकार नीचे उतारा। वहीं गिरिबाला सिंह से यह प्रदर्शित करने को कहा जाएगा कि उन्होंने गांठ कैसे खोली थी। इसके साथ ही उस बेल्ट की मजबूती की भी जांच होगी, जिसके बारे में कहा गया है कि उसका उपयोग फांसी लगाने में किया गया था। फोरेंसिक विशेषज्ञ यह परखेंगे कि बेल्ट कितना वजन सहन कर सकती है और क्या घटनास्थल की परिस्थितियां आरोपियों के दावों से मेल खाती हैं। यह परीक्षण जांच की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।