पटना में PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा, जून तक 500 रुपये की गैस फ्री

शहर के कई इलाकों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में 8 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई परिवारों को खाना बनाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे हालात में घरों तक पाइपलाइन के जरिए सीधे पहुंचने वाली PNG सेवा लोगों के लिए एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभर रही है।