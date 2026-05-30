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पटना में PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा, जून तक 500 रुपये की गैस फ्री

PNG Connection in Bihar: एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती किल्लत के बीच GAIL India ने जून 2026 तक नया PNG कनेक्शन लेने वालों के लिए 500 रुपये तक मुफ्त गैस का विशेष ऑफर शुरू किया है।

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पटना

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Devika Chatraj

May 30, 2026

LPG Crisis

पटना में PNG कनेक्शन लेने वालों के लिए खुशखबरी (AI Image)

Gas Supply Crisis: राजधानी में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की लगातार बढ़ती किल्लत के बीच ग्राहकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। सरकारी ऊर्जा कंपनी GAIL India ने पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष ऑफर शुरू किया है। इस योजना के तहत जून तक नया PNG कनेक्शन लेने वाले ग्राहकों को शुरुआती उपयोग के लिए 500 रुपये तक की गैस मुफ्त दी जाएगी।

सिलेंडर सप्लाई में देरी से बढ़ी उपभोक्ताओं की परेशानी

शहर के कई इलाकों में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद सिलेंडर मिलने में 8 से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई परिवारों को खाना बनाने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। ऐसे हालात में घरों तक पाइपलाइन के जरिए सीधे पहुंचने वाली PNG सेवा लोगों के लिए एक भरोसेमंद और सुविधाजनक विकल्प बनकर उभर रही है।

जून तक नया कनेक्शन लेने पर मिलेगा 500 रुपये का फायदा

कंपनी अधिकारियों के मुताबिक, जून 2026 तक नया PNG कनेक्शन लेने वाले सभी पात्र उपभोक्ताओं को 500 रुपये तक की मुफ्त गैस उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक परिवारों को स्वच्छ, सुरक्षित और निर्बाध ईंधन सुविधा से जोड़ना है। अधिकारियों का कहना है कि PNG के उपयोग से सिलेंडर खत्म होने, बार-बार बुकिंग कराने या आपूर्ति में देरी जैसी समस्याओं से पूरी तरह राहत मिलती है। गैस की सप्लाई 24 घंटे लगातार उपलब्ध रहती है, जिससे उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सुविधा मिलती है।

तेजी से बढ़ रही है PNG कनेक्शन की मांग

ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी वितरण में लगातार हो रही देरी के कारण बड़ी संख्या में उपभोक्ता अब PNG की ओर रुख कर रहे हैं। खासतौर पर अपार्टमेंट, मल्टीस्टोरी सोसायटियों और शहरी क्षेत्रों में पाइप्ड गैस की मांग तेजी से बढ़ रही है। PNG को एलपीजी की तुलना में अधिक सुरक्षित, किफायती और पर्यावरण अनुकूल ईंधन माना जाता है। इसकी एक और बड़ी विशेषता यह है कि उपभोक्ताओं को केवल वास्तविक उपयोग के आधार पर मासिक बिल का भुगतान करना होता है।

शहर में तेजी से फैलाया जा रहा PNG नेटवर्क

GAIL India के अनुसार, शहर में PNG नेटवर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है और नए इलाकों को इस सुविधा से जोड़ा जा रहा है। कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते आवेदन कर इस विशेष योजना का लाभ उठाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि एलपीजी आपूर्ति संकट लंबे समय तक बना रहता है, तो आने वाले महीनों में PNG कनेक्शनों की मांग और भी तेजी से बढ़ सकती है।

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LPG Cylinder Crisis

Updated on:

30 May 2026 10:21 am

Published on:

30 May 2026 09:28 am

Hindi News / National News / पटना में PNG कनेक्शन लेने पर मिलेगा फायदा, जून तक 500 रुपये की गैस फ्री

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